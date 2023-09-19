شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مهرجان البراعم بالغربية للكاراتيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم اليوم الثلاثاء مهرجان البراعم لاتحاد الكاراتيه بمنطقة الغربية، وحصدت اللاعبة جودي حاتم الطوخي على المركز الأول مواليد 2017.

واستضاف نادي سيتي كلوب بطنطا مهرجان البراعم بمشاركة أكثر من لاعب ولاعبة، تحت إشراف منطقة الغربية للكاراتيه برئاسة إبراهيم المشد.

في سياق مغاير، حرص اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، على الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا، وذلك خلال الحفل الذى نظمه اتحاد الكاراتيه، الإثنين الماضى، لتكريم لاعبى المنتخب ممن شاركوا فى بطولة العالم وبطولتى أفريقيا، تقديرا لجهودهم وإنجازاتهم التي حققوها فى الفترة الأخيرة، ويتم خلال الحفل تكريم أبطال بطولة العالم التى أقيمت فى تركيا أكتوبر الماضى، وكذلك بطولة أفريقيا التى أقيمت فى جنوب أفريقيا العام الماضى أيضا، بالإضافة إلى تكريم أبطال أفريقيا بالبطولة التى أقيمت بالمغرب الشهر الماضى.

ويقام الحفل بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، ومحمد الدمرداش رئيس نادى الزهور، ومحمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وكان منتخب الكاراتيه قد حقق المركز الثالث فى بطولة العالم فى الترتيب العام للدول المشاركة في البطولة، برصيد 12 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين، بالإضافة إلى 6 برونزيات.

وفى البطولة الأفريقية بجنوب أفريقيا، اعتلى منتخب الكاراتيه قمة البطولة الأفريقية، والتي تقام بجنوب أفريقيا، بعدما وصل رصيد المنتخب 30 ميدالية متنوعة، الميداليات مقسمة إلى 18 ذهبية، و5 فضيات بالإضافة إلى 7 برونزيات.

وفى البطولة الأفريقية بالمغرب حقق المنتخب المركز الثاني فى ترتيب البطولة برصيد 37 ميدالية متنوعة، بواقع 14 ميدالية.