شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. على ماهر: رباعية الأهلي لا تعبر عن إمكانيات فريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أن نتيجة الخسارة من الأهلي برباعية لا تعبر عن إمكانيات فريقه، مشددًا على أنه يمتلك الثقة في قدرة اللاعبين بتقديم أداء أفضل.

وأضاف ماهر، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أن القادم أفضل للنادي المصري، متابعًا: "أتحمل نتيجة خسارة المباراة أمام الأهلي".

وأكمل: "الطرد أثر بشكل سلبي على المصري والأهلي كان أكثر جاهزية في المباراة، كل شيء سيكون أفضل في المستقبل في ظل زيادة عدد التدريبات وزيادة التفاهم".

وواصل: "المباريات الكبيرة تنتهي بتفاصيل صغيرة وهذا ما حدث اليوم، وسنغلق صفحة المباراة وننظر إلى القادم، لكن علينا التعلم".

وبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي رحلة الدفاع عن بطولة دوري نايل التي يحمل لقبها بفوز عريض على المصري برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الأهلي رضا سليم وبيرسي تاو "هدفين" وكريم فؤاد في الدقائق 44 و69 و74 و88 ، وشهد اللقاء الذي أداره محمد عادل طرد باهر المحمدي لاعب المصري، وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري فيما يتجمد رصيد المصري عند "صفر" من النقاط.