شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 19 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 19 / 9 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على المصري برباعية نظيفة.

الأهلى يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدورى برباعية فى المصري.. فيديو

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي رحلة الدفاع عن بطولة الدوري التي يحمل لقبها بفوز عريض على المصري برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

دورى نايل.. كولر: أطالب بالصبر على موديست.. وسعيد بما قدمه اللاعبون أمام المصرى

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن سعادته بما قدمه لاعبوه في مواجهة المصري في اللقاء الذى انتهى بفوز القلعة الحمراء برباعية نظيفة.

دورى نايل.. رضا سليم: الأهلي فريق القرن.. وسعيد بإحرازى أول أهدافى

عبّر المغربي رضا سليم، لاعب الأهلي، عن سعادته بالمشاركة في الدوري واللعب أمام المصري وإحراز هدف في مباراة كانت صعبة، معبرا عن سعادته بإسعاد الجماهير، والهدف الذى أحرزه في مرمى المصري.

كريم فؤاد يعود للظهور مع الأهلى فى مواجهة المصرى.. و5 تبديلات دفعة واحدة

أجرى السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الأهلى 5 تبديلات دفعة واحدة فى الدقيقة 81 من عمر مواجهة المصرى البورسعيدى التى تجمعهما حالياً بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، ومازال المارد الأحمر متقدمًا بثلاثية دون رد.

دورى نايل.. كريم فؤاد: الملعب كان واحشنى بعد غياب 8 شهور.. والحمد لله على العودة للأهلي

أبدى كريم فؤاد، لاعب الأهلي، سعادته بالعودة من فترة غياب طويلة للإصابة في الرباط الصليبي، موضحاً أن الإصابة قضاء وقدر والجميع في الأهلي كان يدعمه من أجل العودة للمباريات، وهو ما حدث الليلة.

الأهلى يكشف حقيقة تغريم كهربا ويؤكد: استمرار لسلسلة الشائعات

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى عن توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود كهربا، بدعوى عدم التزامه كلام عار تمامًا من الصحة، وهو استمرار لسلسلة شائعات "كاذبة" تهدف لهز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد.. وهو لم ولن يحدث بإذن الله.. لأن هناك لوائح ونظمًا، الجميع يلتزم بها.

دورى نايل.. بيرسى تاو أفضل لاعب فى مباراة الأهلى و المصرى