في ليلة تألق إمام عاشور وعودة كريم فؤاد.. الأهلي يكتسح المصري برباعية في أولى مباريات الدوري

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بفوز المارد الأحمر ، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب، في أولى جولات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الأهلي عن طريق لاعبه المغربي رضا سليم بتسديدة قوية عبر تمريرة ذكية من إمام عاشور فى الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لمدافع المصري باهر المحمدي بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، على إثر تدخله القوي على إمام عاشور في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 68، أحرز بيرسي تاو الهدف الثاني للأهلي بقذيفة مدوية بيسراه في شباك المصري.

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وفي الدقيقة 73، سجل بيرسي تاو الهدف الثاني له والثالث للأهلي بتسديدة يسارية قوية مستغلًا تمريرة إمام عاشور المتقنة.

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وفي الدقيقة 88، أحرز العائد من الإصابة كريم فؤاد الهدف الرابع للأهلي بتسديدة بوجه القدم الخارجي تغالط محمود جاد وتسكن الشباك، لتنتهي المباراة بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل لاشيء.

ويفتتح الأهلى مشواره فى بطولة الدورى المصري الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024 أمام المصرى، في بداية رحلة الدفاع عن الدرع، والذى توج به الموسم الماضي، حيث يرغب ألفريق الأحمر فى المنافسة على الاحتفاظ باللقب وتحقيق الدرع رقم 44 فى تاريخه.

وبدأ الأهلي مواجهة المصري بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: رضا سليم - أنتوني موديست - بيرسي تاو.

فيما بدأ فريق المصري مباراة الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: محمد دبش- كريم العراقي- باهر المحمدي- - حسين السيد.

خط الوسط: ميدو جابر- محمد الشامي- محمود حمادة- سمير فكري.

خط الهجوم: مروان حمدي- أمادو باه.