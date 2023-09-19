شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء العراقي يتعادل مع الكويت الكويتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعادل فريق الكهرباء العراقي مع ضيفه فريق الكويت الكويتي 0 – 0 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «البصرة الدولي» في محافظة البصرة العراقية ضمن الدور الأول من دوري المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

حضر المباراة جمهور لا بأس به، لاسيما إذا ما عرفنا أن فريق الكهرباء العراقي لا يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، لأنه من الفرق الحديثة على الدوري العراقي، وكذلك لا يضم في صفوفه لاعبين معروفين، إلا أن الجمهور الذي حضر كان عاشقاً للعبة ومسانداً لفريق الكهرباء، لأنه فريق عراقي.

وظهر فريق الكهرباء بصورة جيدة، وقدم لاعبوه لمسات جيدة، وتمكنوا من تهديد مرمى فريق الكويت الكويتي في أكثر من مرة، إلا أن الهجمات الكثيرة التي شنها الكهرباء لم تسفر عن تسجيل أي هدف بسبب عدم وجود لاعب هداف في الفريق يمكن أن يحول الفرص.

وحث مدرب الكهرباء لؤي صلاح أغلب أوقات المباراة لاعبي فريقه بضرورة الاندفاع نحو ملعب فريق الكويت الكويتي وعدم السماح له بنقل اللعب إلى ساحة فريقه، وقد نجح في هذا الأمر بشكل واضح.

بالمقابل حاول فريق الكويت الكويتي الذي أعتمد على أسلوب الكرات المرتدة، التسجيل إلا أن محاولاته وهي قليلة لم يكتب لها النجاح نتيجة تماسك خط دفاع فريق الكهرباء وكذلك يقظة حارس المرمى الشاب علي عبادي.