شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لسباق الخيل» ينضم إلى سلسلة «الإمارات لسباقات السرعة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة ل«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» انضمام نادي دبي لسباق الخيل إلى سباقات النسخة الثانية من السلسلة، ابتداء من الموسم الذي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل.

وتقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على إطلاق السلسلة للعام الثاني على التوالي، إذ يعد سموه أحد أعمدة سباقات الخيل في الدولة، معبراً عن اعتزازهم بأن يكونوا جزءاً من هذه البطولة المميزة التي سيحتضن مضمار «ميدان» العالمي الجولة الثانية منها وبالتحديد سباق «القرهود للسرعة» في ديسمبر القادم، ما يشكل قاعدة أخرى للتعاون بين نادي دبي لسباق الخيل وبقية الأندية المشاركة.

وتقدم محمد الأحمد، المدير التنفيذي ل«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، مدير عام مضمار جبل علي، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على استمرار السلسلة للعام الثاني على التوالي التي حققت نسختها الأولى نجاحاً كبيراً، وساهمت في خلق أرضية جديدة للمنافسات في سباقات الموسم، إضافة إلى جذب عدد كبير من الملاك والمدربين والفرسان للتنافس على لقب البطولة التي نالت إشادة الجميع.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب المدير التنفيذي للنادي على دعمهم للسلسلة عبر انضمام مضمار «ميدان» إلى جولات البطولة، مضيفاً أن وجود المضمار العالمي في السلسلة سيعطي زخماً أكبر للبطولة.

كما تحدث محمد الأحمد عن النسخة الثانية من السلسلة، مؤكداً أن الانطلاقة ستكون مع «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم - الجولة الأولى من سلسلة سباقات الإمارات للسرعة» التي ستقام على مضمار «الشارقة لونجين».

ورحب سلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق بانضمام نادي دبي لسباق الخيل إلى جولات السلسلة، مؤكداً أن مضمار «ميدان» يعد أحد أبرز المضامير المحلية والعالمية، ووجودهم في السلسلة سيضيف المزيد من القوة والإثارة على البطولة.

وأشاد سلطان اليحيائي بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإقامة وتنظيم سلسلة الإمارات لسباقات السرعة للعام الثاني على التوالي وقال: «عودة السلسلة المؤهلة لسباقات السرعة من مضمار الشارقة، شرف كبير نعتز به، خاصة أن الجولة الأولى (كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم) التي أقيمت الموسم الماضي شهدت مشاركة قوية لأقوى خيول السرعة في الدولة».

وأضاف: «البطولة أحدثت نقلة نوعية في سباقات الخيل، والدليل النجاح الكبير الذي حققته والتي أصبحت مطمحاً وهدفاً لجميع الملاك والمدربين».

ومن جانبه، أكد ياسر مبروك مدير تطوير السباقات بهيئة الإمارات لسباق الخيل، أن عودة السلسلة دليل كبير على النجاح التي حققته الموسم الماضي بما شهدته سباقاتها من مشاركة لأبرز الخيول.

كما أشاد ياسر مبروك، بانضمام نادي دبي لسباق الخيل إلى جولات النسخة الثانية من السلسلة، مؤكداً أنهم أعدوا العدة منذ نهاية الموسم الماضي لتوسيع البطولة.

وأضاف: «مشاركة المضمار العالمي إلى السلسلة، ستشكل قفزة نوعية للبطولة، وستدفع عدد أكبر من الملاك والمدربين والفرسان إلى المشاركة والمنافسة.