شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة «سوبر» كرة اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

فاز الشارقة على شباب الأهلي 25 -24 في مباراة السوبر التي أقيمت بينهما أمس على ملعب صالة نادي النصر وحبست الأنفاس حتى الثواني الأخيرة بعدما حسمها«الملك» بضربة جزاء قبل ثانية من النهاية.

جرت مراسم التتويج بحضور عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعلي المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة،ونبيل عاشور رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد وأعضاء إدارة الاتحاد ونادي الشارقة.

وكان شباب الأهلي قد احتج على التحكيم خصوصاً ضربات الجزاء التي منحت للشارقة في الدقائق الأخيرة.

ويعد اللقب السادس للشارقة على التوالي في البطولة، ليؤكد أنه «ملك» كرة اليد بدون منازع.

كما ان اللقب ال43 لكرة اليد في الشارقة، بعدما توج الفريق الأول قبل أسبوع بلقب كأس الاتحاد بفوزه في النهائي على مليحة.