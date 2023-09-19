شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة أنتوني موديست.. الأهلي يفوز برباعية على المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح فريق الأهلي، مشوار الدفاع عن لقبه في دوري النيل المصري، بالفوز على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة، في مباراة شهدت المشاركة الأولى للمهاجم الفرنسي أنتوني موديست.

وافتتح رضا سليم التسجيل للأهلي في الدقيقة 44، ثم تعرض باهر المحمدي مدافع المصري للطرد في الدقيقة 52، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وسجل بيرسي تاو ثنائية في الدقيقتين 69 و74 قبل أن يضيف كريم فؤاد هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 88 من زمن المباراة، التي شهدت وصول مهاجمي المصري مرة واحدة إلى مرمى محمد الشناوي. وتصدر الأهلي مؤقتاً جدول ترتيب دوري النيل المصري بفارق الأهداف عن طلائع الجيش وزد، فيما تذيل المصري الترتيب، انتظاراً لنتائج باقي مباريات الأسبوع الأول من البطولة.