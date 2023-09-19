الدوري السعودي يقفز للمركز 17 عالميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف موقع «haberturk» عن صعود الدوري السعودي للمحترفين من المركز 38 إلى المركز 17 عالميا، في تصنيفات تقييم اللاعبين، وذلك بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

وأفاد الموقع التركي نقلا عن تصنيف «Transferroom» بأن الدوري الإنجليزي تصدر الترتيب العالمي، يليه كل من: الدوري الألماني، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي.

واحتل الدوري السعودي للمحترفين المركز 17 بمتوسط تقييم للاعب بلغ 72.8، وهو أقل بمركز واحد من الدوري الأمريكي الذي يبلغ متوسطه 73.

وسبق أن صرح النجم كريستيانو رونالدو لاعب «النصر» بأن الدوري السعودي قد يصبح يوما ما من بين أقوى البطولات في كرة القدم العالمية، كما صرح نيمار لاعب «الهلال» بأن الدوري السعودي قد يكون أفضل من الدوري الفرنسي.