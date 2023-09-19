شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يتصدر في آسيا.. ونافباهور يحرج الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حفظ علي البليهي ماء وجه الهلال بعد أن هز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق التعادل 1-1 مع ضيفه المغمور نافباهور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالعاصمة الرياض الاثنين، وفي الجولة نفسها حقق الاتحاد السعودي فوزا كبيرا 3- صفر على ضيفه أولماليك «إيه جي إم كيه» الأوزبكي، في حين اكتفى السد القطري بالتعادل السلبي مع ضيفه الشارقة الإماراتي.

وسجل توما تاباتادزي هدف الفريق الزائر بتسديدة قوية في الزاوية الضيقة لحارس الهلال محمد العويس بعد 7 دقائق من الاستراحة.

وصمد نافباهور -الذي تبلغ القيمة التسويقية للاعبيه 11.1 مليون دولار- أمام هجوم الهلال بقيادة نيمار وألكسندر ميتروفيتش ومالكوم، وهي التشكيلة التي تصل قيمتها إلى 276.95 مليون دولار، إلى أن تدخل البليهي لإنقاذ فريق المدرب جورجي جيسوس من بداية مخيبة.

وقفز المدافع السعودي أعلى من الجميع ليحول تمريرة ميشيل العرضية بضربة رأس داخل المرمى في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع.

غضب جمهور الزعيم

وصب جمهور نادي الهلال جام غضبه على مدرب الفريق الأول، البرتغالي خورخي جيسوس، بعد التعثر في أولى مباريات الفريق في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وطالب الجمهور الأزرق، في تغريدات انتشرت عبر منصة «إكس»، (تويتر سابقا)، بإقالة المدرب البرتغالي بسبب السقوط في النتيجة وتأخر التعادل لآخر الثواني من المباراة.

ويؤمن مدرج الزعيم الذي عبر عن غضبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن مشروع الهلال لا بد وأن يستكمل هذا الموسم مع مدرب جديد ومختلف وقادر على التعامل مع الأسماء والنجوم الكبار من خلال تشكيلة وتكتيك أفضل.

وكان المدرب البرتغالي للفريق الأزرق اختار خمسة أجانب لأولى المواجهات في دوري الأبطال، وهم نيمار، ومالكوم، وألكساندر ميتروفيتش، وميشيل ديلغادو، وروبن نيفيز.

ويتصدر ناساجي الإيراني المجموعة بعد تغلبه 2-صفر على مضيفه مومباي سيتي الهندي.

فوز الاتحاد في غياب بنزيما

سجل رومارينيو هدفين ليقود فريق الاتحاد السعودي لفوز كبير 3-صفر على ضيفه أولماليك «إيه جي إم كيه» الأوزبكستاني في مستهل دور المجموعات، رغم غياب مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما.وتصدر بطل الدوري السعودي المجموعة الثالثة وله 3 نقاط بعد تعادل القوة الجوية العراقي 2-2 مع ضيفه سيباهان الإيراني.

وقال حارس الاتحاد عبد الله المعيوف -الذي شارك في ظل غياب البرازيلي مارسيلو جروهي للإصابة «إن فريقه انتزع 3 نقاط مهمة في بداية المشوار».

وأضاف المعيوف «نحترم كل منافس لنا؛ أي فريق يشارك في دوري أبطال آسيا يكون قويا».

واختار المدرب نونو سانتو 4 أجانب للمشاركة منذ البداية، وهم الفرنسي نغولو كانتي والبرازيلي فابينيو ومواطنه رومارينيو والمغربي عبد الرزاق حمد الله، في حين جلس لويز فيليبي على مقاعد البدلاء.

وتجبر لوائح الاتحاد الآسيوي كل فريق على مشاركة 5 أجانب فقط في تشكيلة المباراة.

أسباب تعادل الهلال: