شكرا لقرائتكم خبر عرض ضخم من WWE لرونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من وصوله لعامه الـ38 ورحيله عن أوروبا وانتقاله للعب في الدوري السعودي، إلا أن جاذبية كريستيانو رونالدو الإعلانية لم تنته أبدا! وذكرت تقارير إعلامية أن آخر المؤسسات الراغبة في الاستفادة من شعبية نجم النصر الجارفة، والتي ظهرت بوضوح في زيارة الفريق الحالية إلى إيران، كانت WWE الخاصة بالمصارعة الحرة. وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن شركة «Endeavor» المالكة لمؤسسة المصارعة الحرة الترفيهية WWE ترغب في أن يكون رونالدو ضيف النسخة القادمة من «كراون جول» والتي ستقام في السعودية ومدينة جدة تحديدا.

حمل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن رونالدو أبرز نجوم دوري روشن حاليا وقد أشارت آس إلى أن WWE ترغب في الاستفادة من شعبيته الجارفة وتوقيع عقد ضخم معه ليحل ضيفا على حدث «كراون جول» في نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن النجم البرتغالي وقع في يناير الماضي عقدا مع النصر يمتد حتى صيف 2025.