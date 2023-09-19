الفيحاء يخسر مواجهته الأولى في دوري الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مشواره الآسيوي، أمس بخسارة بهدف وحيد أمام آهال التركمانستاني، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، والتي أقيمت على ملعب استاد اشقباد في تركمانستان.

ويدين الفريق التركماني بالفضل إلى قائد الفريق إيلمان تاغاييف، صاحب هدف الانتصار الوحيد والذي سجله من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وذلك عند الدقيقة الـ51 من زمن الشوط الثاني، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي. وبعدها، واصل أصحاب الأرض هجماتهم الخطرة على مرمى الفيحاء لتسجيل هدف ثان، لكن دفاع وحارس الفيحاء تصدوا لها. وفي الدقيقة الـ66، سدد تورسينوف كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن، فيما حاول ساكالا نجم الفيحاء تعديل النتيجة، ولكن محاولاته لم تسفر عن أي جديد.

وكاد آهال يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ82، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق هوجمانيوف، ولكن حارس الفيحاء تصدى لها بشكل مميز.

وبعدها بـ5 دقائق، أطلق ريكاردو رايلر لاعب الفيحاء تسديدة قوية، ولكنها مرت خطرة بجوار القائم.

وحاول الفيحاء إدراك التعادل إلا أن دفاع فريق آهال والحارس كانا بالمرصاد، وضغط الفيحاء خلال الدقائق الأخيرة إلا أن جميع المحاولات لم تنجح، لتنتهي المباراة بفوز آهال التركمانستاني.

العين وباختاكور

وفي المجموعة A ذاتها، عاد العين الإماراتي، من العاصمة الأوزبكية طشقند، بفوز كبير (3-0) على مضيفه باختاكور، داخل ستاد بونيودكور مساء اليوم، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا.

وحصل العين على 3 نقاط، وذلك في ظهوره الأول بدوري أبطال آسيا للمرة الأولى منذ 2020، عندما خرج حينها من الدور التمهيدي.

بهذه النتائج تصدر فريق العين الإماراتي صدارة المجموعة بـ3 نقاط، يليه آهال التركماني بعدد النقاط ذاتها بالمركز الثاني، وحل الفيحاء ثالثا دون أي نقطة فيما احتل فريق باختاكور الأوزبكي المركز الرابع بدون أي نقطة.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 3 أكتوبر المقبل، إذ يلتقي العين مع آهال في العين، والفيحاء مع باختاكور في الرياض.