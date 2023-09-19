شكرا لقرائتكم خبر فوبيا الطائرات تغيب ريفالينو عن احتفالات الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين يتساءل كثير من الرياضيين والجماهير، وعلى وجه التحديد الهلالية، وغيرهم من محبي النجم العالمي البرازيلي روبرتو ريفالينو (77 سنة) عن غيابه المستمر عن الاحتفالات الهلالية والمناسبات المختلفة، كغيره من اللاعبين الذين غادروا الهلال، إلا أنهم لم ينقطعوا عن المشاركة في مناسباته، وحضور بعض مبارياته.

وكان ريفالينو قد مثّل الفريق الكروي الأول أعوام (1399 هـ، 1400هـ، 1401 هــ)، وكان عمره وقتها (31)عاما، وأسهم مع الهلال في تحقيق بطولتين: الأولى (بطولة الدوري الممتاز عام 1399هـ)، والأخرى (كأس الملك عام 1400هـ)، بعد أن شارك منتخب بلاده في 3 بطولات (كأس العالم)، أعوام (70م في المكسيك، 74م في ألمانيا، 78م في الأرجنتين)، وأسهم بكل قوة في حصول المنتخب البرازيلي على كأس العالم الذي أقيم في المكسيك.

وزادت التساؤلات بعد حضور نيمار ديسلفا للهلال، الذي شارك الجمعة للمرة الأولى أمام فريق الرياض مدة نصف ساعة، واستطاع الإسهام في صناعة نصف نتيجة اللقاء (6/ 1)، والتسبب في ضربة جزائية، بعد أن أبرم معه صفقة تاريخية أعادت إلى الأذهان حالة التعاقد والرحلة الشهيرة مع ريفالينو.

وأكدت مصادر مطلعة ومقربة من اللاعب ريفالينو لـ»مكة» أن أكبر مانع من حضوره للسعودية ومشاركة الهلال في أفراحه رغم تقديم كثير من الدعوات له، هو الخوف من ركوب الطائرات، والفوبيا التي تصيب كثيرا من البشر، بينهم الرياضيون دون استثناء، ومشاهير كرة القدم.

واللاعب البرازيلي الذي سجل كثيرا من الأهداف للهلال، والذي كان أشهرها الذي سمي بـ(هدف المدرعات)، وكان في شباك الفريق النصراوي في (المرمى الجنوبي) عام 1400، في إطار منافسات الدوري الممتاز، وقد انتهت تلك المباراة بنتيجة (2/2)، بعد أن حضر بعقد بلغت قيمته آنذاك نحو الـ(9) ملايين ريال تقريبا.

وما تزال رحى التواصل مع اللاعب ومسؤولي النادي السابقين والحاليين قائمة، إذ سبق أن التقى به كثير من الشخصيات الهلالية عند زيارة البرازيل، وعلى رأسهم رئيس النادي الأسبق الأمير عبد الله بن مساعد، الذي وصفه بأفضل لاعب أجنبي في التاريخ الهلالي، ونجوم الهلال السابقين الذي زاملوا ريفالينو في السنوات الثلاث التي قضاها في الملاعب.

أبرز الرياضيين الذين يخشون ركوب الطائرات

دينيس بيركامب

نجم الكرة الهولندية وفريق أرسنال السابق، كان معروفا عنه خوفه الشديد من الطيران، وغاب عن كثير من مباريات «الغانرز» ومنتخب بلاده، لدرجة غيابه عن مونديال 94 الذي أقيم في أمريكا، حتى لا يستقل طائرة، وفي المباريات المهمة كان يستقل القطار أو الباخرة بدلا من الطائرة.

بوبي فيشر

نجم الشطرنج الأمريكي الراحل رفض ركوب الطائرات طوال حياته، بسبب هواجس تطارده، بشأن إمكان اغتياله عبر تفجير الطائرة من جانب المخابرات الروسية.

وذلك بسبب الخلافات السياسية العميقة في زمن الحرب الباردة، بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي منتصف القرن الماضي.

ديفيد بيكهام

النجم الإنجليزي الشهير هو الآخر يعاني من ركوب الطائرات ويخشى ذلك كثيرا، كما أنه لا يخشى ذلك فقط، بل يخاف من الطيور أيضا، ورغم خوفه المرضي من الطيران، إلا أنه يسافر ما لا يقل عن 4 مرات سنويا.

السير بوبي تشارلتون

بعد نجاته من حادثة سقوط طائرة فريقه مانشستر يونايتد عام 1958، في مدينة ميونخ الألمانية، أصيب تشارلتون بالخوف من تكرار المأساة عند ركوب الطائرة وقرر عدم ركوبها مرة أخرى.

محمد علي كلاي

اشتهر الملاكم الأمريكي الراحل بخوفه من الطيران في شبابه، وكان قد أعلن في أحد اللقاءات التلفزيونية أنه عندما تقدم في السن لم يعد يخشى ركوب الطائرات.

جيمس هاريسون

لاعب كرة قدم أمريكية عرف عنه إصابته بفوبيا الطيران، وعندما تولى باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة في 2008، قالت صحف أمريكية عدة، إن اللاعب كان مدعوا لحفل في البيت الأبيض، لكنه لم يتمكن من حضوره، بسبب خوفه من ركوب الطائرات.

سول بامبا

مدافع كارديف سيتي أكد عقب اختفاء طائرة زميلهم الجديد إيمليانو سالا، أنه وبعض لاعبي فريقه أصبحوا يخشون السفر بالطائرة، «إننا لا نريد استخدامها مرة أخرى بعد تلك الحادثة».

هذا الخوف تطور لدرجة أن بعض اللاعبين يسافرون لمباريات الفريق في البريميرليغ بالقطار، مع ما في ذلك من مشقة.

راؤول جوتيريث

لاعب منتخب بوليفيا السابق، الذى أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا، بسبب خوفه الدائم من ركوب الطائرات أثناء الانتقال للعب مع فريقه دوليا، وسبب هذا الخوف هو حادثة الطائرة الذى تعرض لها منذ 5 سنوات، وتم إنقاذه منها بأعجوبة، ومن ذلك الوقت لم يقترب من أي طائرة.

كورتلاند فينيجان

لاعب كرة القدم الأمريكية البالغ من العمر 32 عاما، ويلعب لنادي نيو أورلاينز ساينتس، اعترف بأنه يخشى ركوب الطائرات، وأنه يفضل الحصول على مهدئ أعصاب إذا اضطر لركوب الطائرة.