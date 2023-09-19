وكيل المدرب تين هاغ يشعل أزمة في مانشستر يونايتد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي أزمة جديدة بعدما أعرب موظفو النادي عن مخاوفهم بشأن المشاركة المتزايدة لـ»كيس فوس» وكيل المدرب الهولندي إيريك تين هاغ مدرب الفريق، في سوق الانتقالات الخاص بـ»الشياطين الحمر»، بعكس ما تشعر به الإدارة العليا في النادي.

ويعمل كيس فوس - شقيق تين هاغ - وكيل أعمال، تحت غطاء وكالة «Vos's Sports Entertainment Group»، وهي الوكالة التي تدير أعمال المدرب الهولندي.

سوق الانتقالات

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية «إن الوكالة المذكورة أعلاه وتعرف باسم (SEG) أصبحت الوكالة المفضلة للتفاوض بشأن التعاقدات مع اللاعبين ومبيعاتهم داخل مانشستر يونايتد، إضافة إلى تقديم المشورة غير الرسمية بشأن سوق الانتقالات.

وعملت وكالة (SEG) على مبيعات اللاعبين والتعاقدات خلال نافذة الانتقالات الماضية والتي شهدت إنفاق «الشياطين الحمر» 178 مليون إسترليني لضم أربعة لاعبين، حيث تعد هي الوكالة التي تدير أعمال الثنائي راسموس هويلوند الذي انتقل من أتالانتا وسفيان أمرابط الذي انضم بنظام الإعارة من فيورنتينا.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل عملت الوكالة على بيع النجم العراقي زيدان إقبال إلى أوتريخت الهولندي، في يونيو بعد شهرين فقط من انضمامه إلى الوكالة عقب منافسة مع وكالات أخرى.

روابط قوية

ويزعم أيضا أن النادي فشل في بيع الإنجليزي هاري ماغواير إلى وست هام يونايتد في الميركاتو الصيفي الأخير، بسبب تدخل الوكيل «كيس فوكس» في الصفقة؛ لكن مصدر في (SEG) أصر على أن شقيق تين هاغ لم تكن له أي مشاركة شخصية في المفاوضات بشأن رحيل ماغواير عن مسرح الأحلام «أولد ترافورد».

وقال أحد موظفي النادي «من غير المعتاد أن يكون للأندية الكبرى روابط قوية مع وكالات معينة بسبب العلاقات الشخصية التي يشكلها موظفوها الرئيسيون، والتي غالبا ما تجلب مزايا في سوق الانتقالات».

ومع الاعتراف بأن العلاقة الوثيقة مع «فوس» أصبحت نقطة نقاش، تشعر القيادات العليا في النادي بالارتياح حيال هذا المنصب، بعكس التخوف لدى الموظفين.

حالة من التخبط

ومع ذلك، فإن العمل بين اليونايتد ووكالة (SEG)، لم يبدأ مع تولي تين هاغ الإدارة الفنية للنادي الإنجليزي العام الماضي؛ لأنها أسهمت من قبل في ضم روبن فان بيرسي وممفيس ديباي ودالي بليند إلى الفريق؛ لكن مشاركتهم في النادي توقفت حتى تعيين تين هاغ مديرا فنيا في مايو 2022.

ويعيش مانشستر يونايتد حالة من التخبط على المستويين الفني والإداري أخيرا، مما انعكس سلبا على نتائجه الفنية، حيث يحتل النادي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بعد 3 هزائم وانتصارين.