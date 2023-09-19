الأخضر الأولمبي يتعادل سلبيا مع إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استهل المنتخب السعودي تحت 23 عاما لكرة القدم مشواره في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 «هوانجتشو 2022» بتعادل سلبي مع نظيره الإيراني، خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء على ملعب مركز لينبيج الرياضي في مدينة هوانجتشو الصينية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وحاول الأخضر السعودي على مدار الشوطين التسجيل إلا أن صلابة الدفاعات الإيرانية حالت دون ذلك، كما شهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة من المنتخبين.

وأجرى مدرب المنتخب السعودي سعد الشهري عددا من التغيرات بغية الظفر بنتيجة المباراة إلا أن اللقاء انتهى سلبيا.

والتعادل السلبي هو تكرار لمباراة المنتخبين في النسخة الماضية من دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا 2018 التي انتهت بالنتيجة ذاتها ضمن مرحلة المجموعات أيضا.

وبهذه النتيجة، اكتفى المنتخبان السعودي والإيراني بحصد نقطة في المركزين الثاني والثالث متأخرين بنقطتين عن المنتخب الفيتنامي متصدر المجموعة بـ3 نقاط بعد فوزه الكبير على منغوليا 4-2.

ويلتقي الأخضر الأولمبي مع منغوليا، ويواجه المنتخب الإيراني نظيره الفيتنامي الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية.