تاليسكا يحصد جائزة أفضل هدف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب نادي النصر السعودي، على جائزة أفضل هدف في منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» بالموسم الحالي 2023-2024.

وسجل تاليسكا هدفا رائعا من تسديدة خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك، ليقود «العالمي» للفوز على نظيره الرائد، بثلاثة مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي.

وأعلنت الصفحة الرسمية للدوري السعودي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقا)، أن الفائز بجائزة هدف الجولة السادسة من الدوري السعودي هو تاليسكا.

وحصد البرازيلي جائزة أفضل هدف في الجولة السادسة، بعدما حصل على المركز الأول في تصويت الجماهير بحصوله على 58.7%، متفوقا على الثنائي سفيان بن دبكة، لاعب الفتح، ونجم أهلي جدة الفرنسي، ألان سان ماكسيمين.

ويعد البرازيلي تاليسكا من أعمدة الفريق النصراوي، منذ حضوره إلى الفريق في الميركاتو الصيفي 2021، عبر صفقة انتقال حر، وينتهي عقد اللاعب مع «فارس نجد» في يونيو 2026.

وإحصائيا، شارك اللاعب صاحب الـ29 عاما حتى الآن في 63 مباراة مع فريقه بكل المسابقات، مسهما بـ52 هدفا (أحرز 46 هدفا، وقدم 6 تمريرات حاسمة)، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

يذكر أن النصر يحتل المركز السادس في سلم ترتيب الدوري السعودي، برصيد 12 نقطة، في حين يحل الهلال أولا برصيد 16 نقطة، ثم يأتي الاتحاد والأهلي في المركزين الثاني والثالث بنفس الرصيد من النقاط 15 نقطة.