شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 19 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 19 / 9 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على المصري برباعية، وتشكيل لجنة لفض المنازعات باتحاد الكرة.

الأهلى يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدورى برباعية فى المصري.. فيديو

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي رحلة الدفاع عن بطولة الدوري التي يحمل لقبها بفوز عريض على المصري برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

دورى نايل.. كولر: أطالب بالصبر على موديست.. وسعيد بما قدمه اللاعبون أمام المصرى

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن سعادته بما قدمه لاعبوه في مواجهة المصري في اللقاء الذى انتهى بفوز القلعة الحمراء برباعية نظيفة.

العمراوى حكما لمباراة الداخلية و إنبي و القاضى للمقاولون والبلدية

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الداخلية و إنبي المقرر لها غدًا الأربعاء إلى الحكم صبحي العمراوي يعاونه وائل شعبان و طارق مصطفي و إبراهيم محمد و محمد عباس قابيل حكم فيديو و محمود ناصف .

شاهد كيف خاض الزمالك أول تدريباته استعدادًا لبيراميدز

خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، تدريباته الجماعية صباح اليوم، الثلاثاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

الأهلى يكشف حقيقة تغريم كهربا ويؤكد: استمرار لسلسلة الشائعات

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى عن توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود كهربا، بدعوى عدم التزامه كلام عار تمامًا من الصحة، وهو استمرار لسلسلة شائعات "كاذبة" تهدف لهز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد.. وهو لم ولن يحدث بإذن الله.. لأن هناك لوائح ونظمًا، الجميع يلتزم بها.

المستشار طاهر زكريا الخولى رئيسًا للجنة فض المنازعات باتحاد الكرة

استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام، على تولى المستشار طاهر زكريا عبد المنعم الخولى منصب رئيس لجنة فض المنازعات بالاتحاد .

مصطفى ميسى يسجل أول أهداف "زد" فى الدورى بشباك الإسماعيلى.. فيديو

أحرز مصطفى سعد ميسى لاعب زد، أول أهداف فريق زد في بطولة الدورى المصرى الممتاز في شباك الإسماعيلى، فى المباراة المقامة بينهما اليوم فى إطار منافسات الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز.