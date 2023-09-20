شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يوجه رسالة للاعبى الزمالك قبل مواجهة بيراميدز.. ويعد بحل الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسين لبيب، المرشح على مقعد رئاسة نادى الزمالك، في الانتخابات المقبلة، والمقرر لها يوم 20 أكتوبر المقبل، على توجيه رسالة دعم للاعبى الفريق الكروى الأول قبل مواجهة بيراميدز، فى افتتاحية الدورى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

وكتب لبيب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "الزمالك أولا.. رسالتي للاعبي الزمالك قبل أول مباراة في الدوري.. ثقتي بكم بلا حدود.. ابذلوا قصارى جهدكم لإسعاد الملايين من جماهير الزمالك العظيمة في مصر والوطن العربي.. استحضروا روح الزمالك الكبير وأعيدوا أمجاد الماضي والحاضر لكتابة مستقبل أفضل في تاريخ النادي العريق.. أدوا ما عليكم في الملعب والتوفيق سيكون حليفكم بإذن الله".

وأضاف لبيب: "أنتم قادرون على عبور تلك المباراة في مستهل المشوار وتحقيق انطلاقة كبيرة في بداية الدوري لاستعادة الدرع الغالي من جديد إلى ميت عقبة بعد الفوز به في نسختين متتاليتين 2021/2020 و2022/2021، وكذلك أنتم قادرون على تعويض خسارتكم المفاجئة أمام بطل جيبوتي والصعود إلى دوري المجموعات في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية".

واختتم لبيب: "أؤكد لكم في حالة فوز قائمتي بثقة الجمعية العمومية في انتخابات 20 أكتوبر المقبل وكعهدنا سنولي ملف كرة القدم على رأس الأولويات، وسيتم توفير كل الدعم للفريق الأول وحل المشكلات الفنية وتسوية المستحقات المالية.. كما سنسعى إلى حل أزمة القيد وتسوية القضايا المتعلقة باللاعبين السابقين، تمهيدًا لفتح صفحة جديدة بيضاء مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".