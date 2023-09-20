شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 19 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 19 / 9 / 2023 الاستعدادات لمباراة بيراميدز في ضربة البداية للفريقين بدوري النيل، وعمر جابر جاهز لقيادة الفريق.

عمر جابر جاهز لقيادة الزمالك أمام بيراميدز وتدريبات خاصة لإبراهيما نداى

تماثل عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بنزلة برد وتسببت في غيابه عن لقاء أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور ال32 للكونفدرالية الأفريقية ليصبح اللاعب جاهز لمواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري.

يد الزمالك يهزم هليوبوليس ..والأهلى يفوز علي أصحاب الجياد فى سادس جولات الدورى

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 31/28 على صعيد الجولة السادسة لدورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023/2024 .

شاهد كيف خاض الزمالك أول تدريباته استعدادًا لبيراميدز

خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، تدريباته الجماعية صباح اليوم، الثلاثاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

أوسوريو يفاضل بين عبد الشافى وجمعة لقيادة جبهة الزمالك اليسرى أمام بيراميدز

يفاضل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بين محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى للفريق الأبيض أمام بيراميدز فى المباراة المقرر لها بعد غداً الخميس على استاد الدفاع الجوى.

دروس خصوصية لمدافعى الزمالك برعاية عبد الهادى وأوسوريو يحذر اللاعبين

حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة خاصة مع رباعي الدفاع حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد.

زيزو وعبد الله جمعة ينتظمان فى تدريبات الزمالك بعد التعافى من الإصابة

شهدت تدريبات الزمالك الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة مشاركة أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب الفريق بصورة طبيعية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في أنكل القدم.

شكوك حول مشاركة فتوح وعواد مع الزمالك أمام بيراميدز.. اعرف التفاصيل

أصبح ثنائى الزمالك أحمد فتوح ومحمد عواد مهددين بالغياب عن قائمة الزمالك أمام بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز.

تفاصيل جلسة مدرب حراس الزمالك مع محمد صبحى قبل مواجهة بيراميدز

عقد محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى فريق الزمالك، جلسة خاصة مع محمد صبحى حارس مرمى الفريق الأبيض، تحدث خلالها معه عن الأخطاء التي ارتكبها خلال مواجهة أرتا سولار الجيبوتى وأدت للخسارة بهدفين، وتحدث "أوسة" مع صبحى حتي يعيد الثقة للحارس، خاصة قبل مواجهة بيراميدز المهمة فى أولى جولات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها الخميس المقبل باستاد الدفاع الجوى.