شكرا لقرائتكم خبر عن دوري نايل ..أهداف مباريات اليوم الثلاثاء 19/ 9/ 2023 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، الثلاثاء، الموافق 19/ 9/ 2023 مباراتين فى إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دوري نايل"، حيث التقى الإسماعيلى مع زد، واصطدم المصرى البورسعيدى بالأهلى.

زد يحقق أول فوز في تاريخه بالدوري المصري على حساب الإسماعيلى

حقق فريق زد فوزا مهما وتاريخيا أمام الإسماعيلى بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز.

سجل مصطفى سعد ميسى هدف التقدم لزد بعدما استغل خطأ قاتلا من أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلى، الذى أخطأ في تمرير الكرة ليضعها في شباك الإسماعيلى في الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول.

الأهلى يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدورى برباعية فى المصري

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي رحلة الدفاع عن بطولة الدوري التي يحمل لقبها بفوز عريض على المصري برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الأهلي ، رضا سليم وبيرسي تاو "هدفين" وكريم فؤاد في الدقائق 44 و69 و74 و88 ، وشهد اللقاء الذي أداره محمد عادل طرد باهر المحمدي لاعب المصري، وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري فيما يتجمد رصيد المصري عند "صفر" من النقاط.