شكرا لقرائتكم مبابي وحكيمي يسجلان في فوز باريس على دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هز كيليان مبابي الشباك ليقود باريس سان جيرمان للفوز 2-صفر على ضيفه بروسيا دورتموند في افتتاح مشوارهما بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وافتتح مبابي التسجيل من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني ثم عزز أشرف حكيمي من تفوق صاحب الأرض بمهارة رائعة.

وهذا هو الفوز الثالث في ست مباريات بجميع المسابقات لبطل فرنسا هذا الموسم، وسيخفف الضغط عليه بعد الهزيمة في الدوري مطلع الأسبوع الحالي حيث طبق الفريق أسلوب المدرب لويس إنريكي المعتمد على الاستحواذ.

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة السادسة بست نقاط متقدما بنقطتين على ميلان ونيوكاسل يونايتد اللذين تعادلا بدون أهداف في وقت سابق.