دوري أبطال أوروبا: - مواجهة ميلان ونيوكاسل تنتهي بتعادل السلبي ولايبزيج يعود بالنقاط الثلاث

انتهت مباراة ميلان الإيطالي وضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بالتعادل من دون أهداف الثلاثاء على ملعب سان سيرو في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا.



وأحبط نيوكاسل العائد إلى دوري الأبطال لأول مرة منذ 20 عاماً، مضيفه ميلان بطل المسابقة سبع مرات بعد أن فرض عليه التعادل السلبي الذي يشكل نتيجة مخيبة لفريق المدرب ستيفانو بيولي، القادم من هزيمة مذلة في الدوري أمام جاره إنتر 1-5، لاسيما أن المجموعة تضم مضيفيه في الجولتين المقبلتين باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند اللذين يلتقيان لاحقاً على أرض الأول.



وفي مباراة أخرى بدأ لايبزيج الألماني مغامرته الخامسة توالياً في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والسادسة فقط في تاريخه بأفضل طريقة، وذلك من خلال فوزه على مضيفه يونغ بويز السويسري 3-1 الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.



ويدين لايبزيج الذي بلغ نصف النهائي في مشاركته الثانية فقط في المسابقة موسم 2019-2020 وبلغ ثمن النهائي الموسم الماضي قبل أن ينتهي مشواره على يد مانشستر سيتي الإنكليزي حامل اللقب المتواجد معه في المجموعة هذا الموسم، بخروجه منتصراً من مواجهته الأولى على الإطلاق مع يونغ بويز الذي يختبر اللعب في دور المجموعات للمرة الثالثة فقط في تاريخه، إلى النمساوي كزافر شلاغر والبديل السلوفيني بنيامين سيسكو اللذين سجلا هدفي التقدم 2-1 و3-1.



وأظهر فريق المدرب ماركو روزه أنه استعاد توازنه تماماً بعد الخسارة الافتتاحية للدوري أمام باير ليفركوزن، مضيفاً انتصار الثلاثاء إلى التي حققها في المراحل الثلاث التالية من "بوندسليغا".



(بي إن سبورت)

