دوري أبطال أوروبا.. - سان جيرمان يستهل مشواره بهزيمة دورتموند وفوز سهل لبرشلونة ومانشستر سيتي

المنامة - ياسر ابراهيم - استهل باريس سان جيرمان مشواره في دوري الأبطال بفوز مستحق على ضيفه الألماني بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.



افتتح النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 49 من ركلة جزاء قبل أن يضيف النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي الهدف الثاني من فاصل فني جميل في الدقيقة 58 من عمر المباراة.



وقدّم الفريق الفرنسي أداءً عالياً ونجح في بسط سيطرته شبه المطلقة على مجريات المباراة منذ البداية وحتى النهاية، إذ نجح ثلاثي الهجوم الفرنسي المكوّن من مبابي وعثمان ديمبيلي وراندال كولو مواني في الضغط على دفاع دورتموند وإرباكه، كما تألق كل من الأوروغواياني مانويل أوغارتي والبرتغالي فيتينيا في خط الوسط مما ساهم بسيطرة باريس سان جيرمان على الكرة بنسبة وصلت إلى 78% في الشوط الأول.



ويأتي هذا الفوز بعد خيبة الخسارة لفريق المدرب لويس إنريكي في المباراة السابقة في الدوري الفرنسي على أرضه أمام نيس بنتيجة 2-3.



وتصدر الفريق الباريسي ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط أمام كل من ميلان ونيوكاسل اللذين تعادلا من دون أهداف.



وأصبح باريس سان جيرمان ثاني فريق فرنسي يشارك في 16 موسماً من دوري أبطال بمسماه الحالي بعد ليون.







برشلونة يفوز بخماسية نظيفة



وفي المجموعة الثامنة، أكد فريق برشلونة الإسباني على قوته وجاهزيته في الموسم الحالي وضرب بقوة في بداية مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا بتغلبه على ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي بخمسة أهداف دون رد.



افتتح برشلونة مشواره في البطولة بقوة وضرب مبكراً بإحرازه الهدف الأول عبر مهاجمه الوافد الجديد على الفريق الكتالوني جواو فيليكس في الدقيقة 11.



وفي الدقيقة 19 تمكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف برشلونة الثاني، قبل أن يتكفل جيلي باتاي مدافع رويال أنتويرب بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في شباك فريقه.





واستمرت سيطرة برشلونة في الشوط الثاني حيث تمكن غافي من تسجيل الهدف رابع في الدقيقة 54 وعاد فيليكس وسجل الهدف الثاني له والخامس لبرشلونة في الدقيقة 66.





مانشستر سيتي يحقق فوزاً منطقياً على النجم الأحمر



وفي المجموعة السابعة، حقق مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب فوزاً منطقياً على ضيفه النجم الأحمر الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف الثلاثاء.

وسيطر مانشستر سيتي تماماً على مجريات اللعب في الشوط الأول إلا أنه عجز عن تسجيل هدف السبق، وفي الدقيقة 45 باغت مهاجم النجم الأحمر عثمان بكاري أصحاب الأرض وأحرز الهدف الأول للفريق الصربي وهو الهدف الذي احتسبه حكم اللقاء البرتغالي جواو بينهيرو عقب العودة لتقنية الفيديو.



وانقلب الأمر تماماً في الشوط الثاني إذ انتفض مانشستر سيتي بفضل تألق مهاجمه الأرجنتيني الشاب بطل العالم جوليان ألفاريز والذي أحرز هدف التعادل في الدقيقة 47 قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني له ولسيتي في الدقيقة 60.



وفي الدقيقة 73 تمكن رودري من تسجيل الهدف الثالث.