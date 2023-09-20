دوري أبطال آسيا.. نتائج مباريات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد اليوم استئناف مباريات الأسبوع الأول من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، بمشاركة أربعة أندية سعودية، اتحاد جدة والهلال والفيحاء والنصر.

نرصد نتائج مباريات اليوم كالآتي:

أولسان - باثوم يونايتد: 3/1 لصالح أولسان

يوكوهاما مارينوس - أنشيون: 2/4 لصالح أنشيون

كايا - شاندونج تايشان: 3/1 لصالح شاندونج تايشان

جوهور - كاواساكي: 1/0 لصالح كاواساكي

باختاكور - العين: 3/0 لصالح العين

استقلال دوشنبه - الدحيل: تعادل 0/0

نادي أهال - الفيحاء: 1/0 لصالح نادي أهال

برسبوليس - النصر: 2/0 لصالح النصر