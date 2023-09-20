دوري أبطال آسيا.. نتائج مباريات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد اليوم استئناف مباريات الأسبوع الأول من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، بمشاركة أربعة أندية سعودية، اتحاد جدة والهلال والفيحاء والنصر.
نرصد نتائج مباريات اليوم كالآتي:
أولسان - باثوم يونايتد: 3/1 لصالح أولسان
يوكوهاما مارينوس - أنشيون: 2/4 لصالح أنشيون
كايا - شاندونج تايشان: 3/1 لصالح شاندونج تايشان
جوهور - كاواساكي: 1/0 لصالح كاواساكي
باختاكور - العين: 3/0 لصالح العين
استقلال دوشنبه - الدحيل: تعادل 0/0
نادي أهال - الفيحاء: 1/0 لصالح نادي أهال
برسبوليس - النصر: 2/0 لصالح النصر