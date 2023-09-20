شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد لمواجهة سان جورج الإثيوبى بدوري الأبطال الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التحضير لمباراته ضد سان جورج الإثيوبي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في نسخته الجديدة 2023 / 2024، في بداية مشوار الدفاع عن اللقب القاري، الذي توج به الأهلي في الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي وحقق النجمة الحادية عشرة في مشواره القاري.

ويحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامج الأهلي لمباراة بطل إثيوبيا، عقب استئناف التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من مواجهة المصري في الدوري، في ظل رغبة الجهاز الفني في التحضير الجيد لموقعة سان جورج، في ضرابة البداية الإفريقية، من أجل الاستعداد الجيد لخوض منافسات الموسم الجديد.