شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سان جورج الإثيوبى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة مارسيل كولر صفحة مباراة المصري البورسعيدى التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري المصري من أجل خوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.

يبدأ فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التحضير لمباراته ضد سان جورج الإثيوبي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في نسخته الجديدة 2023 / 2024، في بداية مشوار الدفاع عن اللقب القاري، الذي توج به الأهلي في الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي وحقق النجمة الحادية عشرة في مشواره القاري.





موعد مباراة الاهلى القادمة أمام سان جورج الاثيوبى

يستضيف الاهلى نظيره سان جورج الاثيوبى على ستاد القاهرة الدولى فى تمام السادسة مساء الاحد المقبل بذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

تفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر اليوم الأحد تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال. ولم يستقر الأهلي على موعد مباراته ضد سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن الموعد المبدئي بين 30 سبتمبر و1 أكتوبر.

مشوار سان جورج الاثيوبى فى دوري الابطال