شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد موقف أكرم توفيق من المشاركة مع الأهلي بمباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي موقف أكرم توفيق لاعب الفريق من المشاركة في مباريات الفريق الأحمر بشكل تدريجي بعد الحصول على الضوء الأخضر من قبل الخبير النمساوي كريستيان فينك، الذي سمح للاعب بالمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم الدفع به في المباريات بشكل تدريجي على غرار زميله كريم فؤاد الذى أصبح جاهزاً للمباريات .

وطلب الخبير النمساوي من طبيب الأهلي بعد عرض أكرم توفيق عليه خلال تواجده في النمسا لخوض المعسكر الخارجي بالاستمرار في أداء التدريبات الجماعية لمدة 3 أسابيع قبل أن يتم الدفع به في المباريات.