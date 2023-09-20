شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الإسماعيلى يخضع لأشعة بعد إصابته أمام زد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد عمار مدافع الإسماعيلي، لأشعة لتحديد مدى إصابته والمدة التي سيغيبها بعد تعرضه لإصابة أثناء مباراة زد والتي غادر الملعب بسببها وعدم استكمال المباراة، التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى.

وسقط الإسماعيلى بهدف نظيف أمام زد في أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد، والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولى مساء أمس الثلاثاء.

وينتظر الجهاز الفنى للدراويش نتيجة الأشعة لتحديد البرنامج التأهيلى للاعب للعودة سريعا للانتظام في تدريبات الفريق، خاصة أنه من اللاعبين الذي يعول عليهم إيهاب جلال في الفترة المقبلة.

وكان محمد عمار تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي الموسم الماضي أبعده عن الملاعب فترات كبيرة، إلا أن اللاعب عاد وشارك بقوة، ويخشى الجهاز الفنى كثيرا من عودة هذه الإصابة مرة أخرى خاصة أن الإصابة في نفس القدم.

من جانبه، وصف إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى الخسارة أمام زد بالسيئة، مؤكدا أن فريقه تعرض لحالة من سوء التوفيق، في اللقاء خاصة أن فريقه أهدر ركلة جزاء.

قال المدير الفني للإسماعيلى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" إن بداية المباراة أمام زد كانت سيئة، موضحاً أن فريقه لديه لاعبين مبشرين سيتم البناء عليهم في المستقبل.

وهنأ إيهاب جلال مجدى عبد العاطى المدير الفني لزد على الفوز الذى حققه فريقه في أول مباراة بالدورى.