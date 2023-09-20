شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو «المصارع» يخوض مباراته الـ1000 دون هزيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن وجود مفاوضات مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جناح النصر السعودي حالياً للظهور في حلبة المصارعة في النسخة الخامسة من بطولة «Crown Jewel»التي تقام في الـ5 من نوفمبر المقبل.

ولن يكون رونالدو أول لاعب كرة محترف يظهر في نزالات WWE إذ سبقه مهاجم نورويتش سيتي السابق جرانت هولت والحارس تيم ويز والمهاجم أديبايو أكينفينوا الملقب بالدبابة.

وذكر التقرير أن رونالدو سيحصل على عرض كبير إن وافق على دخول الحلبة لأن مشاركته ترفع مبيعات التذاكر.

وأضاف مراسل المصارعة شين روس الزيت على نار الشائعات بتغريدة: «سألت القائمين على WWE عن شائعة مشاركة كريستيانو رونالدو ورفضوا الإجابة».

ولم يترك رونالدو بصمة كبيرة في مباراة الفوز على بيرسيبوليس الإيراني 2- صفر لكنه مدد مبارياته التي لم يهزم فيها إلى الـ1000 مع الأندية والمنتخب.

ولعب رونالدو المباراة كاملة قبل استبداله في الوقت الإضافي أمام 10 لاعبين بعد طرد ميلاد سارلاك بسبب دعسه قدم رونالدو في مطلع الشوط الثاني. وافتتح عبد الرحمن غريب التسجيل، وأضاف محمد قاسم الهدف الثاني ليضعا النصر في صدارة المجموعة بفارق نقطتين عن نادي الدحيل القطري الذي يدربه هيرنان كريسبو.