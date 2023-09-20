شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبي العراقي يبحث عن مباريات ودية قوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، أنه يجري الآن مفاوضات مع اتحادات كروية مختلفة لتأمين مباريات ودية قوية للمنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم استعداداً لمشاركته في نهائيات بطولة آسيا تحت سن 23 التي ستقام في قطر والتي يسعى من خلالها للتأهل إلى نهائيات أولمبياد باريس في العام المقبل.

وكان منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم الذي يشرف على تدريبه المدرب راضي شنيشل قد تأهل في الأسبوع الماضي إلى نهائيات بطولة آسيا بعد أن تصدر مجموعته التي ضمت منتخبات الكويت، تيمور الشرقية، مكاو.

من جانب آخر نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأنباء التي أشارت إلى أن المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم سيخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي الأرجنتين والمغرب في المغرب.

وأكد الاتحاد العراقي عبر بيان، أن «تلك الأخبار غير صحيحة».

وأوضح البيان، أن «الاتحاد يؤكد على أن المفاوضات ما زالت جارية من أجل تأمين مباريات ودية قوية للمنتخب الأولمبي العراقي استعداداً للنهائيات الآسيوية».