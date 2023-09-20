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توتنهام يفجر مفاجأة: لدينا شرط استعادة كين

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف دانييل ليفي المدير التنفيذي لنادي توتنهام الإنجليزي، عن تفاصيل صفقة انتقال نجمه هاري كين لبايرن ميونيخ الألماني، وقال: «هناك شرط لاستعادته إلى صفوف توتنهام في حال البيع»، فيما قال كين قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الأربعاء: «ستظل عيني على توتنهام فيما تبقى من أيام حياتي. أنا فعلاً سعيد برؤية الفريق يقدم أداء مميزاً وأمامه مباراة قمة أمام أرسنال الأحد لذا من المؤكد أني أتابع مبارياته عن كثب هذا الموسم».
وقضى هاري كين مسيرته في صفوف توتنهام، لكنه فشل في إحراز أي لقب، وهو ما يسعى إليه مع بايرن ميونيخ عملاق الكرة الألمانية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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