شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخشى انطلاقة الجونة فى بداية مشوار الفريقين بـ دورى نايل.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الجونة العائد للدوري هذا الموسم، ضيفا ثقيلا على سموحة، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الأول من بطولة دورى نايل لموسم 2023 – 2024.

الجونة يسعى لتحقيق الانطلاقة المميزة، بعدما تعاقد مع 18 صفقة، هم: أحمد محمود وصبرى رحيل ومحمد الصباحى وأحمد مسعود وأليو جاتا وفارس جلال ومحمد عماد وكمال أبوالفتوح وأحمد عبد الرسول وسيف العجوز وحسن الحطاب وعبد الله هاشم عبادى وأشرف مجدى وصبحى سليمان وجابريل شيكودى وأيمن سعد موكا وأحمد بلحاج وأحمد شوشة.

بينما قام سموحة بضم 13 لاعبا جديدا، هم مصطفى البدري ومحمود وحيد من الأهلي وحمدي علاء من الزمالك وأحمد خالد لاعب أسوان وفادي فريد ومحمد مصطفى ميدو وإسلام جابر من البنك الأهلي والمغربي عبد اللطيف بن قسو من نادي شباب خنيفرة والمغربي لحسن دهدوه من نادي شباب السوالم وحسام هريدي لاعب النصر للتعدين والنيجيري إيمانويل إيهيزو من نادي أبوجا سيتي وعمرو قلاوة من سيراميكا، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلي.

ولعب فريق سموحة تحت قيادة أحمد سامى 9 مباريات ودية بدأها بالفوز على سبورتنج بهدفين نظيفين قبل الفوز على الإنتاج الحربى بخماسية نظيفة، ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين والفوز على فاركو بثلاثية، قبل أن يخسر من فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز على بروكسى بهدف نظيف، والخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف، والخسارة من الداخلية بهدف نظيف، وأخيرا مع زد.