شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يستدرج إنبى بحثا عن انطلاقة قوية بـ دورى نايل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الداخلية منافسا شرسا على إنبي في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على استاد السلام بالقاهرة، في لقاء الجولة الأولى من منافسات دورى نايل فى نسخته رقم 65 لهذا الموسم.

وجدد الداخلية دمائه بالتعاقد مع 12 صفقة جديدة، وهم: عبد الرحمن عاطف أجويرو وإبراهيم أيو وعبد الرحمن رمضان وأنس شندى وأشرف عفلى وإيهاب سمير وإبراهيم جلال وباسم مدحت وسعيد هانى ومحمود الزنفلى وأحمد سيد غريب ومحمود حسونة، بينما ضم إنبى صفقتين، هما: زياد طارق ومحمد نبيل.

ويثق تامر مصطفى مدرب إنبى في قدرات مهاجمه أحمد أمين قفة الذى أصبح من المهاجمين المطلوبين فى كل الأندية، قائلا: "هو لم يسجل سوى 3 أهداف، وكذلك محمد حمدى عنده 20 سنة ويلعب فى المنتخب الأول مع فيتوريا، وهنقدم الموسم ده 4 أو 5 نجوم للمنتخب".

في المقابل يأمل فريق الدخلية مع مدربه ميمى عبد الرازق على تحقيق بداية قوية بعدما استأنف الفريق تدريباته الجماعية السبت الماضي على ملعب الشرطة بالعباسية لاستعدادا لمباراته ضد إنبي، وحدد مسئولو نادي الداخلية ملعب السلام ليكون الملعب الأساسي لاستضافة مبارياته في الموسم الجديد بعد رفض طلبه بإقامة مبارياته على ملعب الشرطة بالعباسية.