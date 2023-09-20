شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. أوسوريو يفاضل بين شيفو وجمعة لقيادة الزمالك أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك بين الثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى للفريق الأبيض في مباراته ضد بيراميدز المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري نايل.

ويغيب أحمد فتوح عن الزمالك بسبب الإصابة، فيما يغيب حاتم سكر بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في ختام الموسم الماضي.

ولم يشارك فتوح في التدريبات التي سبقت مباراة الزمالك قبل موقعة بيراميدز بسبب الإصابة، ليواصل الغياب عن الفريق الأبيض أمام بيراميدز بعدما غاب في مباراة أرتا سولار الجيبوتي في افتتاح مشوار الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

كما يغيب أحمد سيد زيزو عن الزمالك في مباراة بيراميدز بسب تراكم الإنذارات في نهاية الموسم الماضي.

ويرسم الكولومبي أوسوريو ليلة اليوم الأربعاء خطة عبور، بيراميدز وركز المدرب على علاج هفوات دفاع لاعبي الزمالك بالتحديد وذلك من أجل تفاديها في مواجهة بيراميدز،كما حذر الكولومبي اللاعبين من التهاون أمام مرمى الفريق السماوى، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك الفريق المنافس.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بيراميدز لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب أوسوريو لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى بيراميدز وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.