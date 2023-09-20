شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه سلة الجزيرة وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة أحمد مرعى، مع نظيره الجزيرة وديا بالصالة المغطاة بنادى الزمالك، فى إطار الاستعداد للموسم الجديد المقرر انطلاقه أكتوبر المقبل.

وتأتي مواجهة الجزيرة كثانى الوديات التى يخوضها الزمالك، حيث ألتقى مع مصر للتأمين أول أمس وفاز عليه 58/49.

وقام مسئولو نادى الزمالك بسداد جزء من المستحقات المتأخرة على النادى لدى اتحاد السلة، لقيد وتسجيل اللاعبين للموسم الجديد.

وتسلم اتحاد كرة السلة مبلغ 2 مليون جنيه من الزمالك على أن يتم جدولة الباقى على أقساط، وتم قيد اللاعبين فى قائمة الفريق والتسجيل في اتحاد كرة السلة.

ويستعد الزمالك لخوض بطولة الدوحة الدولية بقطر فى الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجارى، وجارى إنهاء إجراءات السفر إلى قطر.

ومن المقرر أن يكون السفر يوم 23 من نفس الشهر، حيث يستعد الزمالك للمشاركة فى السوبر المصرى أمام الأهلى المقرر لها 20 أكتوبر المقبل بالبحرين.