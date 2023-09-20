موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يبدأ الأهلي مشواره الأفريقي بالمباراة المقبلة أمام سانت جورج الأثيوبي، في الدور الثاني قبل مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

حصد الأهلي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا والحادية عشر في تاريخه، عقب الفوز على الوداد المغربي في النهائي.

يواجه الأهلي سانت جورج الأثيوبي، يوم الأحد المقبل 24 سبتمبر 2023، في الثامنة مساءًا، على استاد القاهرة الدولي.

تنقل مباراة الأهلي وسانت جورج في دوري أبطال أفريقيا على قناة أون تايم سبورتس.

يذكر أن الأهلي افتتح مشواره في الدوري المصري الممتاز 2023، أمس، بالفوز على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة.