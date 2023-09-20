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دوري أبطال آسيا.. موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم ختام الجولة الأولى في دور مجموعات دوري أبطال آسيا، بمشاركة أربعة أندية سعودية، النصر واتحاد جدة والفيحاء والهلال.
نستعرض موعد مباريات ختام الجولة الأولى والقنوات الناقلة:
تشونبك هيونداي – كيتشي، الساعة 1:00 ظهرًا، على قناة بي إن سبورتس 1.
بوريرام – جيجيانج، الساعة 1:00 ظهرًا، على قناة بي إن سبورتس.
ملبورن سيتي – فنتفوريت كوفو، الساعة 1:00 ظهرًا، على قناة بي إن سبورتس.
ووهان ثري تاونز – اوراوا ريد دياموندز، الساعة 3:00 عصرًا، على قناة بي إن سبورتس 3.
هانوي تي تي – بوهانج، الساعة 3:00 عصرًا.
ليون سيتي سيلورز – بانكوك يونايتد، الساعة 3:00 عصرًا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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