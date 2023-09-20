دوري أبطال آسيا.. موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم ختام الجولة الأولى في دور مجموعات دوري أبطال آسيا، بمشاركة أربعة أندية سعودية، النصر واتحاد جدة والفيحاء والهلال.

نستعرض موعد مباريات ختام الجولة الأولى والقنوات الناقلة:

تشونبك هيونداي – كيتشي، الساعة 1:00 ظهرًا، على قناة بي إن سبورتس 1.

بوريرام – جيجيانج، الساعة 1:00 ظهرًا، على قناة بي إن سبورتس.

ملبورن سيتي – فنتفوريت كوفو، الساعة 1:00 ظهرًا، على قناة بي إن سبورتس.

ووهان ثري تاونز – اوراوا ريد دياموندز، الساعة 3:00 عصرًا، على قناة بي إن سبورتس 3.

هانوي تي تي – بوهانج، الساعة 3:00 عصرًا.

ليون سيتي سيلورز – بانكوك يونايتد، الساعة 3:00 عصرًا.