الموعد والقنوات الناقلة.. 3 مباريات في الدوري المصري اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - تستكمل اليوم مباريات الدوري المصري الممتاز، في الجولة الأولى، لموسم 2023\2024، بثلاثة لقاءات، حيث يواجه الداخلية نظيره إنبي بينما يلتقي المقاولون بلدية المحلة، وسموحة أمام الجونة..

وينشر موقع الخليج 365، موعد مباريات اليوم من بطولة الدوري المصري الممتاز، والقناة الناقلة.

الداخلية وإنبي

يلتقي الفريق الأول لنادي إنبي الداخلية، في الرابعة عصر اليوم في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة إنبي والداخلية، على ملعب السلام، وسيتم نقلها على قناة أون تايم سبورتس 2.

المقاولون وبلدية المحلة

وفي المواجهة الثانية، يلتقي فريق المقاولون العرب بلدية المحلة، على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر.

وتنطلق مباراة المقاولون وبلدية المحلة، في السابعة مساء، ويتم نقلها على قناة أون تايم سبورتس الأولى.

سموحة والجونة

وفي أخر المباريات يلتقي فريق سموحة نظيره الجونة، على استاد الإسكندرية.

وتنطلق مباراة سموحة والجونة، في السابعة مساء، وسيتم نقلها على قناة أون تايم سبوتس 2.