ميدو: لاعيبة مصر كلها لازم تتعلم من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، رسالة هامة لجميع لاعبي مصر، وطالبهم بالتعلم من النادي الأهلي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لاعبى مصر لازم تتعلم من النادي الأهلي، لأن الأهلي وقت لما المنافس بيبدأ يندفع ويروح ويفك، يبدأ الأهلي يكثف هجماته للتسجيل".

وعن طرد باهر المحمدي قال: "خطأ غريب من باهر، كأنه قاصد يتم طرده، ده لو الحكم من بورسعيد وعملت اللي عملته ده هيطردك".

أوضح: "لاعبو المصري يحتاجون إلى مزيد من الانسجام، وبالنسبة لـ أمادو جولدي، بوظ لعب المصري انهاردة، واللاعب لسة صغير وبيتعلم، لكنه عمل مشاكل كثيرة جدا في وسط ملعب المصري".

وأضاف: "أمادو جولدي محتاج يتعلم أساسيات الكرة من أول وجديد، وكوكا واحد من أفضل لاعبي الأهلي في المباراة".

وواصل: " الأهلي كسب لاعب ارتكاز كويس أوي وهو كوكا، وهينافس مروان عطية بشكل كبير".

وكان النادي الأهلي حقق فوزا كبيرا، على حساب المصري البورسعيدي أمس بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.