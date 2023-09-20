هل تكون أول عقوبة بالدوري؟.. اتحاد الكرة يرد على مخالفة الأهلي والمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة، حقيقة توقيع عقوبة على فريقي الأهلي والمصري، بسبب تأخر إعلان التشكيل، خلال مواجهة الفريقين أمس.

وكان النادي الأهلي، نجح في تحقيق فوزا كبيرا، على حساب المصري البورسعيدي بأربعة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب.

قال عامر حسين خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة صدى البلد: "اللائحة تقول أنه لابد من إعلان كل فريقه تشكيله قبل المباراة بساعة وربع، ولكن يجب علينا التأكد من الحكام ومراقب المباراة وما كتبه في تقريره أولا".

أضاف: "سنعلم إذا كنا سنطبق العقوبة الموجودة في اللائحة بعد تقرير حكم المباراة، وسنطبق الغرامة فوراً إذا تأكدنا من هذا الأمر، حتى لا تتكرر مرة أخرى في المباريات المقبلة"..