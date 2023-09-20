اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية للدوري الممتاز، والتي كان مقررًا له يوم 27.

وعلم موقع الخليج 365، أن اتحاد الكرة قرر تأجيل المباراة، بعد تحديد الاتحاد الأفريقي، موعد مباراة الإياب للأهلي أمام سان جورج يوم 29 سبتمبر الجاري في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

كان الاتحاد الأفريقي قد حدد يوم 24 موعدًا لمباراة الذهاب للأهلي أمام سان جورج ، قبل أن يتم تحديد يوم 29 موعدًا لمباراة الإياب ليتم تأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا لموعد يحدد فيما بعد.

كانت رابطة الأندية قد وضعت شرط بتأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا في حالة تحديد يوم 29 سبتمبر موعدًا لمباراة سان جورج وهو ما تم.