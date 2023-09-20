شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى على تحرز ذهبية بطولة الجائزة الكبرى للباراتايكوندو بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت سلمي على بطلة الباراتايكوندو ذهبية بطولة الجائزة الكبري (فئة G6) والمقامة حاليا خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري بمدينة فيراكروز بالمكسيك، وذلك بعد أن فازت في المباراة النهائية على بطلة منغوليا 3-2.

وكانت سلمى على قد فازت في دور الثمانية على لاعبة بريطانيا 16/2 ثم حققت الفوز على بطلة المكسيك في نصف النهائى 0-2 قبل أن تفوز في المباراة النهائية على بطلة منغوليا.

ويرأس بعثة منتخب مصر فى البطولة المحاسب حازم قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على منتخب الباراتايكوندو وتضم البعثة المدرب العام دكتور إسماعيل مهران واللاعبين سلمي على ميزان -52 كجم ، عبد الرحمن فرج ميزان -70 كجم ، عبد الرحمن إسماعيل وزن -58 كجم

ويشارك منتخب مصر البارالمبي فى بطولة الجائزة الكبرى فئة الG6 باللاعبة سلمي على ، وينضم إليها فى بطولة العالم فئة الـ G14 اللاعبين عبدالرحمن فرج وعبدالرحمن إسماعيل.

وتعد بطولتى الجائزة الكبري وبطولة العالم أحدي المحطات الرئيسية للتأهل الى دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024 .