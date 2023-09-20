شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعد اللاعبين الأجانب بسرعة صرف المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى الزمالك خطوط اتصال مع لاعبى الفريق الأجانب ووكلاءهم، خلال الساعات الجارية، للتأكيد على صرف المستحقات الخاصة بهم لدى النادى فى القريب العاجل.

وأخطر مسئولو الزمالك، اللاعبين الأجانب ووكلاءهم، بعد التنسيق مع عبد الواحد السيد مدير الكرة، أنه سيتم صرف المستحقات في أسرع وقت، ممكن مع التأكيد على إنهاء هذا الملف سريعا حتى يتمكن اللاعبون من التركيز داخل المستطيل الأخضر.

وسبق وقام نادي الزمالك بصرف مستحقات اللاعبين قبل السفر لتنزانيا، لكن تم تأجيل صرف مستحقات اللاعبين الأجانب لحين العودة بعد التنسيق مع الجهاز الإدارى وهو ما سيحدث خلال الساعات القليلة القادمة

من ناحية أخرى يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في المباراة المقرر لها في السابعة مساء غد الخميس على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وركز أوسوريو على علاج هفوات دفاع لاعبي الزمالك بالتحديد وذلك من أجل تفاديها في مواجهة بيراميدز، كما حذر الكولومبي اللاعبين من التهاون أمام مرمى الفريق السماوى، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك الفريق المنافس.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بيراميدز لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.