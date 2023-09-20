شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا بعد تحديد مباراة سان جورج يوم 29 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا في الجولة الثانية للدوري الممتاز والتى كان مقررًا له يوم 27 بعد تحديد كاف موعد مباراة الإياب للأهلي أمام سان جورج يوم 29 سبتمبر الجاري في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

كان الاتحاد الأفريقي قد حدد يوم 24 موعدًا لمباراة الذهاب للأهلي أمام سان جورج ، قبل أن يتم تحديد يوم 29 موعدًا لمباراة الإياب ليتم تأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا لموعد يحدد فيما بعد.

كانت رابطة الأندية قد وضعت شرط بتأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا في حالة تحديد يوم 29 سبتمبر موعدًا لمباراة سان جورج وهو ما تم.

ويحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي موقف أكرم توفيق لاعب الفريق من المشاركة في مباريات الفريق الأحمر بشكل تدريجي بعد الحصول على الضوء الأخضر من قبل الخبير النمساوي كريستيان فينك، الذي سمح للاعب بالمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم الدفع به في المباريات بشكل تدريجي على غرار زميله كريم فؤاد الذى أصبح جاهزاً للمباريات .

وطلب الخبير النمساوي من طبيب الأهلي بعد عرض أكرم توفيق عليه خلال تواجده في النمسا لخوض المعسكر الخارجي بالاستمرار في أداء التدريبات الجماعية لمدة 3 أسابيع قبل أن يتم الدفع به في المباريات.