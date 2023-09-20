شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعتذر لعدم حضور أحمد أيمن منصور وعيد التحقيق فى شكوى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مسئولو نادى المصرى لاتحاد الكرة، اعتذارا لمسئولى اتحاد الكرة لعدم حضور الثنائى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور جلسة التحقيق بسبب شكوى الزمالك ضدهما على خلفية توقيعهما لناديين.

وحضر ممثل الزمالك مقر اتحاد الكرة لعقد جلسة الاستماع التي أعلن عنها اتحاد الكرة، إلا أن أحمد أيمن منصور وأحمد عيد لم يحضرا الجلسة.

وكان اتحاد الكرة حدد جلسة للتحقيق مع الثنائى اليوم الأربعاء، وبعدها يتخذ مسئولو الجبلاية القرار النهائى بشأن اللاعبين.

وتلقى نادى الزمالك خطابا من اتحاد الكرة الاثنين الماضى يفيد بتحويل أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، اللذين انضما مؤخرا للمصرى البورسعيدى، للتحقيق على خلفية شكوى مسئولى النادى الأبيض فى اللاعبين لتوقيعهما لناديين.

وكانت إدارة النادي المصري قد خاطبت اتحاد الكرة لإرسال البطاقتين الخاصتين بلاعبى الفريق أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، والمنضمين لصفوف الفريق البورسعيدي فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.