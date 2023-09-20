شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الأهلى: «إجنايت الأمريكى» يمتاز بالسرعة والمهارة ومواجهته صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الجارحي، المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلى على صعوبة مباراة الغد أمام فريق «إجنايت الأمريكي» في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 21-24 سبتمبر الجاري.

وأشار الجارحي فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى الأهلى، إلى أن فريق «إجنايت» يمتاز لاعبوه بالمهارة الفردية العالية وسرعة الأداء، وهو الأمر الذي يمكنهم من التحكم في إيقاع المباراة.

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة أوجتسي بوش استعد جيدا لمباراة الغد من خلال التدريب على خطة لعب المباراة وفقا للرؤية الفنية للمباراة وحرص علي شرح أسلوب أداء المنافس خلال المحاضرة الفنية التي عقدها مع اللاعبين اليوم.

وقال الجارحي إن اللاعبين جاهزون لمواجهة «إجنايت الأمريكي» غدا، وتعاهدوا على تحقيق نتيجة طيبة، وأن الفريق لديه دوافع كبيرة من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة العالمية الكبيرة.

ويلتقي الأهلي مع «إجنايت» في السابعة مساء غد الخميس بتوقيت سنغافورة «الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة».