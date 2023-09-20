شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات الجديدة كلمة السر فى دورى نايل حتى الآن.. ثنائية رضا وإمام الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أول 3 مباريات من دوري نايل، ظهورا لافتا للصفقات الجديدة التي أبرمتها الأندية ووضعت بصمتها في أول مباريات المسابقة والتي كانت سببا في انتصار أنديتها.

يسرى وحيد يسجل أول أهداف دورى نايل

نجح يسري وحيد لاعب طلائع الجيش، القادم من فريق الترسانة على سبيل الإعارة، في إحراز أول أهداف بطولة دورى نايل هذا الموسم، بعد استغلال عرضية أحمد متعب من الجبهة اليسرى ولعبها رأسية في مرمى البنك، ليساهم في فوز الطلائع على البنك بهدفين نظيفين في ضربة البداية.

ميسى وعلى لطفى مع زد

وعلى نفس الوتيرة، نجح مصطفى سعد ميسى لاعب زد القادم من الأهلى، في قص شريط أهداف زد في بطولة الدورى تاريخيا في شباك الإسماعيلى، ليمنح الفريق الصاعد أول 3 نقاط في أول مباراة له في تاريخه بدورى نايل، بجانب تألق العديد من اللاعبين المنضمين حديثا لزد.

كما تألق على لطفى حارس زد القادم من الأهلى فى التصدى لركلة جزاء من عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلى ليحافظ على نظافه شباكه فى أول مباراة له ويقتنص جائزة أفضل لاعب فى المباراة.

رضا سليم وإمام عاشور مع الأهلى

نجح المغربى رضا سليم القادم من الجيش الملكى في وضع أول بصماته التهديفية مع الأهلى في مواجهة المصرى بعد أسيست رائع من إمام عاشور الوافد الجديد من ميتلاند الدنماركى والذى لم يكتف بهذا الاسيست وقدم تمريرة سحرية للجنوب أفريقى بيرسى تاو ليسجل الهدف الثالث للأهلى في شباك المصرى والذى انتهى برباعية نظيفة.