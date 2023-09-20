شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصرى يخاطب الزمالك لانهاء أزمة شكوى عيد ومنصور بشكل ودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على اتصالات مع نادى الزمالك من أجل إنهاء أزمة شكوى الثنائي أحمد عيد و أحمد أيمن منصور بشكل ودي.

وشهدت الساعات الماضية محاولات من قبل النادي المصري مع مسئولو الزمالك لإنهاء الأزمة بعيدًا عن التحقيق مع اللاعبين من قبل اتحاد الكرة.

قدم مسئولو نادى المصرى لاتحاد الكرة، اعتذار لمسئولى اتحاد الكرة لعدم حضور الثنائى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور جلسة التحقيق بسبب شكوى الزمالك ضدهما على خلفية توقيعهما لناديين.

وتلقى نادى الزمالك خطابا من اتحاد الكرة الاثنين الماضى يفيد بتحويل أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، اللذين انضما مؤخرا للمصرى البورسعيدى، للتحقيق على خلفية شكوى مسئولى النادى الأبيض فى اللاعبين لتوقيعهما لناديين.

وكانت إدارة النادي المصري قد خاطبت اتحاد الكرة لإرسال البطاقتين الخاصتين بلاعبى الفريق أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، والمنضمين لصفوف الفريق البورسعيدي فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.