شكرا لقرائتكم خبر عن وليد خليل رئيسا لنادى غزل المحلة خلفا لأسامة خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجمعية العمومية بنادي غزل المحلة على تعيين المهندس وليد خليل رئيسًا للنادى وشركة الكرة، مع استمرار اللواء عمر رياض مديرا تنفيذيا لشركة غزل المحلة لكرة القدم .

وكان أسامة خليل تقدم باستقالته من رئاسة الشركة الشهر الماضى، قبل ان يتم الموافقة على رحيل من الجمعية العمومية لشركة غزل المحلة لكرة القدم.

ومن جانب آخر تعاقد غزل المحلة مع رجب مارو هداف لافيينا في الموسم المنقضى بعقد يمتد لمدة 4 سنوات، استعدادا لدورى المحترفين والذى يسعى فيه الفريق المحلاوى للعودة لدورى الأضواء من جديد بعد الهبوط الموسم الماضى.

ويعد مارو من أفضل المهاجمين بالقسم الثانى، بعدما احتل صدارة ترتيب هدافى القسم الثانى بالكامل برصيد 16 هدفا، وكان قريبا من الانتقال للمصرى البورسعيدى، إلا أن الصفقة توقفت فى اللحظات الأخيرة، بعد تعاقد الفريق البورسعيدى مع التونسى فخر الدين بن يوسف.

يأتى ذلك بناء على رغبة خالد عيد، المدير الفنى للمحلة، الذى أوصى بالتعاقد مع اللاعب بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه فى الموسم الماضى واحتلاله صدارة ترتيب الهدافين بالرغم من صغر سنه.