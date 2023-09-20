شكرا لقرائتكم خبر عن صداقة قبل «ديربي لندن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه نجم أرسنال بوكايو ساكا وهو يجلس بجوار كابتن توتنهام سون هيونغ مين على هامش«أسبوع الموضة» في لندن والذي حضره النجمان بشكل منفرد.

وضج مشجعو الفريقين بالتعليقات خصوصاً أن الإنجليزي والكوري الجنوبي سيتواجهان في «ديربي لندن» الأحد ، ويظهران في الفيديو وهما يعدلان جلوسهما بطلب من المصورين.

ولم ينظر الغريمان لبعضهما بشكل مباشر ويظهر ساكا وهو يعدل ياقته بتوتر لأنه أدرك أن التصوير سيحدث ضجة لكنه سيفكر الأربعاء في مواجهة الضيف إيندهوفن في أول عودة لفريق المدفعجية لمسابقة دوري أبطال أوروبا منذ 7 سنوات.